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В ПАСЕ в конце концов согласились включить упоминание о Путине, но без использования слова "террорист"

Сергей Сидоренко, Украинская правдаЧетверг, 30 января 2025, 15:28
В ПАСЕ в конце концов согласились включить упоминание о Путине, но без использования слова террорист
Фото: Вікіпедія

ПАСЕ, реагируя на возмущение украинской делегации, согласилась рассмотреть норму, которая возлагает на Путина ответственность за акты террора в Украине.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Страсбурге

Детали: Как сообщалось, в четверг украинский депутат Александр Мережко сообщил о цензуре со стороны секретариата ПАСЕ, который запретил рассматривать предложение решения, где Путина называли "террористом". Речь идет о резолюции "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которая была вынесена на рассмотрение ПАСЕ в четверг.

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Первоначальный текст поправки предлагал признать, что "Владимир Путин является террористом, под руководством которого были совершены многочисленные акты террора против гражданского населения".

На фоне скандала, ставшего публичным, в Ассамблее согласились зарегистрировать поправку в случае, если украинские депутаты дадут согласие на то, чтобы удалить из текста слово "террорист" в отношении российского правителя. Мережко и другие соавторы согласились.

Для рассмотрения исправленной поправки ассамблея была вынуждена отойти от собственных процедур и вынесла поправку на голосование без ее рассмотрения в комитете.

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На голосование в зал вынесли такую формулировку: "ПАСЕ признает, что Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за многочисленные акты террора, совершенные против гражданского населения во время его правления".

За проголосовало 77 депутатов, против – 1 (бельгийский социалист Кристоф Лакруа), 6 воздержались.

Напомним:

Читайте также: "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".

ЕвропаПутинроссийско-украинская война
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