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У МЗС Румунії наголосили на непохитний підтримці України після заяв проросійського Джорджеску

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцЧетвер, 30 січня 2025, 16:26
У МЗС Румунії наголосили на непохитний підтримці України після заяв проросійського Джорджеску
Калін Джорджеску. фото: Facebook / Călin Georgescu

Міністерство закордонних справ Румунії "рішуче підтвердило" непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис відомства в X (Twitter)

Деталі: "Ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях", – заявили там.

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