У МЗС Румунії наголосили на непохитний підтримці України після заяв проросійського Джорджеску
Четвер, 30 січня 2025, 16:26
Міністерство закордонних справ Румунії "рішуче підтвердило" непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис відомства в X (Twitter)
Деталі: "Ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях", – заявили там.
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Передісторія:
- 30 січня Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.
- На ці слова відреагувало МЗС України, де заявили, що озвучені румунським політиком тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що "вказує на повну залежність від господарів у Москві".
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