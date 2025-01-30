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В МИД Румынии отметили непоколебимую поддержку Украины после заявлений пророссийского Джорджеску

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 30 января 2025, 16:26
В МИД Румынии отметили непоколебимую поддержку Украины после заявлений пророссийского Джорджеску
Калин Джорджеску. фото: Facebook / Călin Georgescu

Министерство иностранных дел Румынии "решительно подтвердило" непоколебимую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ после заявлений ультраправого пророссийского румынского политика Келина Джорджеску.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства в X (Twitter)

Детали: "Эта позиция является четкой и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях", – заявили там.

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Предыстория:

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Румынияпомощь Украине
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