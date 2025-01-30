В МИД Румынии отметили непоколебимую поддержку Украины после заявлений пророссийского Джорджеску
Четверг, 30 января 2025, 16:26
Министерство иностранных дел Румынии "решительно подтвердило" непоколебимую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ после заявлений ультраправого пророссийского румынского политика Келина Джорджеску.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства в X (Twitter)
Детали: "Эта позиция является четкой и основывается на международном праве, национальных интересах и долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях", – заявили там.
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Предыстория:
- 30 января Джорджеску назвал Украину вымышленным государствоми заявил, что ее раздел между соседними государствами – неотвратим.
- На эти слова отреагировал МИД Украины, где заявили, что озвученные румынским политиком тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что "указывает на полную зависимость от хозяев в Москве".
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