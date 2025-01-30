СБУ встановила 4-х генералів РФ, які наказали вдарити по харківському "Епіцентру" в 2024 році

Служба безпеки України зібрала доказову базу на військове командування держави-терориста РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Тоді росіяни скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові.

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Внаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.

Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Север" збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;

командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.

фото патрульної поліції

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, зазначає прокуратура.

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