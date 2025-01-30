СБУ встановила 4-х генералів РФ, які наказали вдарити по харківському "Епіцентру" в 2024 році
Служба безпеки України зібрала доказову базу на військове командування держави-терориста РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.
Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура
Деталі: Тоді росіяни скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові.
Внаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.
Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Север" збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.
Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.
Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:
- командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
- начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
- командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.
Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.
Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, зазначає прокуратура.
Передісторія:
- 25 травня 2024 року близько 16:00 ЗС РФ завдали цілеспрямований масштабний авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі Харкова. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей зазнали травм (в тому числі контузій та гострої реакції на стрес -УП).