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СБУ встановила 4-х генералів РФ, які наказали вдарити по харківському "Епіцентру" в 2024 році

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 січня 2025, 17:16
СБУ встановила 4-х генералів РФ, які наказали вдарити по харківському Епіцентру в 2024 році
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на військове командування держави-терориста РФ, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Тоді росіяни скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові.

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Внаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.

Встановлено, що наказ здійснити авіаудар по Харкову віддав командувач угруповання "Север" збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки.

Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

  • командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;
  • начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил Росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;
  • командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил РФ полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару росіяни підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.

 
фото патрульної поліції

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, зазначає прокуратура. 

Передісторія:

  • 25 травня 2024 року близько 16:00 ЗС РФ завдали цілеспрямований масштабний авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі Харкова. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей зазнали травм (в тому числі контузій та гострої реакції на стрес -УП).

війнаракетний ударРосіяСБУ
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