СБУ установила 4-х генералов РФ, приказавших ударить по харьковскому "Эпицентру" в 2024 году

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на военное командование государства-террориста РФ, которое организовало воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: Тогда россияне сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове.

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В результате вражеской атаки погибли 19 местных жителей, а еще 46 - получили ранения различной степени тяжести. Также полностью уничтожено здание торгового заведения со складскими помещениями.

Установлено, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировки "Север" вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин.

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После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.

Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки были привлечены еще три подчиненных Лапина, а именно:

- командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенант Олег Маковецкий;

- начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майор Юрий Подоплелов;

- командир 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковник Алексей Лобода.

Для осуществления вражеского удара россияне подняли в воздух бомбардировщики Су-34, которые осуществили запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.

Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна - упала вблизи торгового центра и не взорвалась.

фото патрульной полиции

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пятерым фигурантам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, отмечает прокуратура.

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