СБУ установила 4-х генералов РФ, приказавших ударить по харьковскому "Эпицентру" в 2024 году
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на военное командование государства-террориста РФ, которое организовало воздушный удар по гражданской инфраструктуре Харькова 25 мая 2024 года.
Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура
Детали: Тогда россияне сбросили две управляемые авиабомбы на строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове.
В результате вражеской атаки погибли 19 местных жителей, а еще 46 - получили ранения различной степени тяжести. Также полностью уничтожено здание торгового заведения со складскими помещениями.
Установлено, что приказ осуществить авиаудар по Харькову отдал командующий группировки "Север" вооруженных сил РФ генерал-полковник Александр Лапин.
После этого начальник штаба этой группировки генерал-лейтенант Валерий Солодчук организовал подготовку плана воздушной атаки.
Также к планированию и осуществлению вражеской бомбардировки были привлечены еще три подчиненных Лапина, а именно:
- командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора генерал-лейтенант Олег Маковецкий;
- начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил России генерал-майор Юрий Подоплелов;
- командир 47-го бомбардировочного авиационного полка 6-й армии военно-воздушных сил РФ полковник Алексей Лобода.
Для осуществления вражеского удара россияне подняли в воздух бомбардировщики Су-34, которые осуществили запуск по харьковскому гипермаркету трех авиабомб УМПБ Д-30СН.
Две из них попали в здание гражданского объекта, еще одна - упала вблизи торгового центра и не взорвалась.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили всем пятерым фигурантам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, отмечает прокуратура.
Предыстория:
- 25 мая 2024 года около 16:00 ВС РФ нанесли целенаправленный масштабный авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Киевском районе Харькова. Погибли 19 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и 17-летний парень. Более полусотни людей получили травмы (в том числе контузий и острой реакции на стресс -УП).