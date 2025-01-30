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Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінЧетвер, 30 січня 2025, 17:27

У четвер, 30 січня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги України на суму 13,5 млрд шведських крон (близько $1,25 млрд).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Йонсона під час пресконференції, якого цитує шведське видання DN.se

Деталі: Йонсон заявив, що це – найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Очільник шведського Міноборони зазначав, що Росія наразі має ініціативу у війні. Тому він вважає, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

"Серед іншого, ми фінансуємо українські інвестиції в безпілотники і ракети дальнього радіуса дії", – заявив він.

За його словами, шведські збройні сили нададуть Україні обладнання. У пакет, зокрема, увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

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У травні повідомлялось, що на 2024-2026 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на 75 млн крон.

А у вересні уряд Швеції представив 17-ий від початку повномасштабного російського вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро).

Швеціягроші
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