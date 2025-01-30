Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд

В четверг, 30 января, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,25 млрд).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Йонсона во время пресс-конференции, которого цитирует шведское издание DN.se

Детали: Йонсон заявил, что это - самый большой пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Реклама:

Глава шведского Минобороны отмечал, что Россия сейчас имеет инициативу в войне. Поэтому он считает, что Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.

"Среди прочего, мы финансируем украинские инвестиции в беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия", – заявил он.

По его словам, шведские вооруженные силы передадут Украине оборудование. В пакет, в частности, войдут 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов.

РЕКЛАМА:

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млрд крон.

А в сентябре правительство Швеции представило 17 с начала полномасштабного российского вторжения пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (401,6 млн евро).