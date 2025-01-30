Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Швеція спрямує кошти на "данську модель" у рамках найбільшого пакета допомоги для України

Уляна КричковськаЧетвер, 30 січня 2025, 18:18
Швеція спрямує кошти на данську модель у рамках найбільшого пакета допомоги для України
Фото: Getty Images

Частина коштів з найбільшого пакета військової допомоги від Швеції на суму близько $1,23 млрд піде на "данську модель", яка залучає кошти для оборонно-промислового комплексу України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомили на сайті Міністерства оборони Швеції

Деталі: Зазначається, що приблизно $90 млн з близько $1,23 млрд буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

Реклама:

Ще приблизно $250 млн буде спрямовано на різні міжнародні фонди, а $178 млн буде спрямовано на "данську модель", за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України.

Також цей пакет включає в себе закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон (близько $536 млн), фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон (близько $254 млн).

Пакет включає пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 млрд шведських крон (близько $300 млн): 

РЕКЛАМА:
  • 146 вантажівок; 
  • 16 бойових катерів 90-х; 
  • 23 станції озброєння для військово-морського використання; 
  • 1 мільйон 12,7-мм боєприпасів; 
  • 1500 протитанкових ракет TOW; 
  • 200 протитанкових гранатометів; 
  • піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження; 
  • засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз.

Окрім цього, Швеція надає навчання вартістю 650 млн шведських крон (близько $59 млн). Сюди увійдуть фінанси для підтримки підготовки Збройних Сил України для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, наприклад Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових.

Також у пакет входять послуги через шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 млн шведських крон (близько $16 млн).

А також – рішення про постачання вартістю 400 млн шведських крон (близько $36 млн), у яке входять різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання.

У травні повідомлялось, що на 2024-2026 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на 75 млрд крон.

А у вересні уряд Швеції представив 17-й від початку повномасштабного російського вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро).

Швеціядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоУдар РФ по багатоповерхівці в Сумах: кількість загиблих зросла до 8
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
"Тези російської пропаганди": В МЗС України відповіли на заяву румунського політика
У ПАРЄ зрештою погодилися включити згадку про Путіна, але без використання слова "терорист"
На місці авіакатастрофи у США знайшли щонайменше 30 тіл – ЗМІ
Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Верховної Ради
Усі новини...
Швеція
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
У Стокгольмі водій авто намагався протаранити ворота посольства РФ: дипустанова каже – це українець  
Швеція затримала судно після пошкодження латвійського підводного кабелю
Останні новини
18:44
Агенція оборонних закупівель пояснила, чому в держреєстрі Безрукова вказана як голова
18:36
Під Покровськом під час бойових дій загинув 19-річний доброволець з Польщі
18:26
Microsoft представила нові ноутбуки Surface Laptop 7 та Surface Pro 11 із чипами Intel
18:25
Реформа МСЕК: у МОЗ назвали критерії, за якими експертні команди встановлюватимуть групу інвалідності
18:24
Торік в Україні відкрились 26 тисяч нових компаній: в яких регіонах та секторах найбільше
18:18
Швеція спрямує кошти на "данську модель" у рамках найбільшого пакета допомоги для України
18:14
Верещук: ТЦК не штрафуватимуть чоловіків, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого
18:03
Tesla запустить роботаксі без нагляду людини у червні 2025 року
17:57
Суд покарав одеситку за порнографію згідно норм 1923 року, які не діють в Україні
17:54
фото Тепер офіційно: оголошено дату прем'єри фінального сезону "Гри в кальмара"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: