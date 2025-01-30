Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Швеция направит средства на "датскую модель" в рамках крупнейшего пакета помощи для Украины

Уляна КричковскаяЧетверг, 30 января 2025, 18:18
Швеция направит средства на датскую модель в рамках крупнейшего пакета помощи для Украины
Фото: Getty Images

Часть средств из крупнейшего пакета военной помощи от Швеции на сумму около $1,23 млрд пойдет на "датскую модель", которая привлекает средства для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщили на сайте Министерства обороны Швеции

Детали: Отмечается, что примерно $90 млн из около $1,23 млрд будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

Реклама:

Еще примерно $250 млн будет направлено на различные международные фонды, а $178 млн будет направлено на "датскую модель", по которой привлекаются средства для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также этот пакет включает в себя закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон (около $536 млн), финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд шведских крон (около $254 млн).

Пакет включает пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 млрд шведских крон (около $300 млн):

РЕКЛАМА:
  • 146 грузовиков;
  • 16 боевых катеров 90-х;
  • 23 станции вооружения для военно-морского использования;
  • 1 млн 12,7-мм боеприпасов;
  • 1500 противотанковых ракет TOW;
  • 200 противотанковых гранатометов;
  • пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения;
  • средства индивидуальной защиты от РХБЯ-угроз.

Кроме этого, Швеция предоставляет обучение стоимостью 650 млн шведских крон (около $59 млн). Сюда войдут финансы для поддержки подготовки Вооруженных Сил Украины для ряда различных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных.

Также в пакет входят услуги через шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 млн шведских крон (около $16 млн).

А также – 400 млн шведских крон (около $36 млн) на различные виды мероприятий по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млрд крон.

А в сентябре правительство Швеции представило 17-й с начала полномасштабного российского вторжения пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (401,6 млн евро).

Швецияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фото, видеоУдар РФ по многоэтажке в Сумах: количество погибших возросло до 8
Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд
"Тезисы российской пропаганды": В МИД Украины ответили на заявление румынского политика
В ПАСЕ в конце концов согласились включить упоминание о Путине, но без использования слова "террорист"
На месте авиакатастрофы в США нашли по меньшей мере 30 тел – СМИ
Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Верховной Рады
Все новости...
Швеция
Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи эквивалентом $1,25 млрд
В Стокгольме водитель авто пытался протаранить ворота посольства РФ: дипучреждение говорят – это украинец
Швеция задержала судно после повреждения латвийского подводного кабеля
Последние новости
18:44
Агентство оборонных закупок объяснило, почему в госреестре Безрукова указана как глава
18:36
Под Покровском во время боевых действий погиб 19-летний доброволец из Польши
18:26
Microsoft представила новые ноутбуки Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 с чипами Intel
18:25
Реформа МСЭК: в МОЗ назвали критерии, по которым экспертные команды будут устанавливать группу инвалидности
18:24
В прошлом году в Украине открылись 26 тысяч новых компаний: в каких регионах и секторах больше всего
18:18
Швеция направит средства на "датскую модель" в рамках крупнейшего пакета помощи для Украины
18:14
Верещук: ТЦК не будут штрафовать мужчин, которые не успеют пройти повторную ВЛК до 5 февраля
18:03
Tesla запустит роботакси без присмотра человека в июне 2025 года
17:57
Суд наказал одесситку за порнографию согласно нормам 1923 года, которые не действуют в Украине
17:54
фото Теперь официально: объявлена дата премьеры финального сезона "Игры в кальмара"
Все новости...
Реклама:
Реклама: