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П’ятеро людей поранені в Покровському районі через російські удари

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 19:19
П’ятеро людей поранені в Покровському районі через російські удари
Фото - Вадим Філашкін

Російські війська завдали ударів по Покровському району на Донеччині 30 січня. У результаті цього поранені п’ятеро людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном, пошкоджено автівку.

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фото - вадим філашкін

На Білицьке Добропільської громади росіяни скинули  500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років. Пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю".

Донецька областьвійна
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