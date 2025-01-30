П’ятеро людей поранені в Покровському районі через російські удари

Російські війська завдали ударів по Покровському району на Донеччині 30 січня. У результаті цього поранені п’ятеро людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном, пошкоджено автівку.

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фото - вадим філашкін

На Білицьке Добропільської громади росіяни скинули 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років. Пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю".