Пять человек ранены в Покровском районе из-за российских ударов
Четверг, 30 января 2025, 19:19
Российские войска нанесли удары по Покровскому району Донецкой области 30 января. В результате этого ранены пять человек.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Прямая речь: "В Покровске 3 человека ранены FPV-дроном, повреждена машина.
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На Белицкое Добропольской громады россияне сбросили 500-килограммовую управляемую авиабомбу. Ранения получили две женщины 44 и 47 лет. Повреждены 4 двухэтажки и админздание".