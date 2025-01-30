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Пять человек ранены в Покровском районе из-за российских ударов

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 19:19
Пять человек ранены в Покровском районе из-за российских ударов
Фото - Вадим Филашкин

Российские войска нанесли удары по Покровскому району Донецкой области 30 января. В результате этого ранены пять человек.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Прямая речь: "В Покровске 3 человека ранены FPV-дроном, повреждена машина.

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фото - вадим филашкин

На Белицкое Добропольской громады россияне сбросили 500-килограммовую управляемую авиабомбу. Ранения получили две женщины 44 и 47 лет. Повреждены 4 двухэтажки и админздание".

Донецкая областьвойна
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