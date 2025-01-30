Зеленський поговорив із президентом Лівану: запропонував створити продовольчий хаб

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з новообраним президентом Лівану Джозефом Ауном.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Провів свою першу розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном. Привітав його з обранням і побажав стабільності та безпеки Лівану й усьому Близькому Сходу.

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Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни".

Деталі: Також сторони обговорили посилення двосторонньої співпраці, зокрема у торговельно-економічній сфері.