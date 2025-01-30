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Зеленский поговорил с президентом Ливана: предложил создать продовольственный хаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 21:41
Зеленский поговорил с президентом Ливана: предложил создать продовольственный хаб
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Ливана Джозефом Ауном.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел свой первый разговор с Президентом Ливана генералом Джозефом Ауном. Поздравил его с избранием и пожелал стабильности и безопасности Ливану и всему Ближнему Востоку.

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Поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Несмотря на российскую агрессию Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны".

Детали: Также стороны обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

ЗеленскийЛиван
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