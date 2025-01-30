Зеленский поговорил с президентом Ливана: предложил создать продовольственный хаб
Четверг, 30 января 2025, 21:41
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с новоизбранным президентом Ливана Джозефом Ауном.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Провел свой первый разговор с Президентом Ливана генералом Джозефом Ауном. Поздравил его с избранием и пожелал стабильности и безопасности Ливану и всему Ближнему Востоку.
Реклама:
Поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Несмотря на российскую агрессию Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны".
Детали: Также стороны обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.