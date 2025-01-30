Росіяни атакували Сумщину БпЛА: поранені двоє людей
Четвер, 30 січня 2025, 23:53
Російські війська увечері четверга вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині, унаслідок цього постраждали дві людини.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Сьогодні, 30 січня, близько 10-ї години вечора ворог завдав удару по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу "Шахед"".
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Деталі: За даними ОВА, російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попередньо поранення отримали дві людини.