Росіяни атакували Сумщину БпЛА: поранені двоє людей

Російські війська увечері четверга вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині, унаслідок цього постраждали дві людини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні, 30 січня, близько 10-ї години вечора ворог завдав удару по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу "Шахед"".

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фото - сумська ова

Деталі: За даними ОВА, російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попередньо поранення отримали дві людини.