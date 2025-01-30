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Росіяни атакували Сумщину БпЛА: поранені двоє людей

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 23:53
Росіяни атакували Сумщину БпЛА: поранені двоє людей
фото - сумська ова

Російські війська увечері четверга вдарили безпілотником по Краснопільській громаді на Сумщині, унаслідок цього постраждали дві людини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сьогодні, 30 січня, близько 10-ї  години вечора ворог завдав удару по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу "Шахед"".

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фото - сумська ова

Деталі: За даними ОВА, російський  безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попередньо поранення отримали дві людини.

Сумська область
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