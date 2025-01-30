Россияне атаковали Сумскую область БпЛА: ранены два человека

Российские войска вечером четверга ударили беспилотником по Краснопольской громаде на Сумщине, в результате этого пострадали два человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сегодня, 30 января, около 10 часов вечера враг нанес удар по Краснопольской громаде, применив БПЛА типа "Шахед"".

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фото - сумская ова

Детали: По данным ОВА, российский беспилотник попал в частный жилой дом. Предварительно ранения получили два человека.