Россияне атаковали Сумскую область БпЛА: ранены два человека
Четверг, 30 января 2025, 23:53
Российские войска вечером четверга ударили беспилотником по Краснопольской громаде на Сумщине, в результате этого пострадали два человека.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Сегодня, 30 января, около 10 часов вечера враг нанес удар по Краснопольской громаде, применив БПЛА типа "Шахед"".
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Детали: По данным ОВА, российский беспилотник попал в частный жилой дом. Предварительно ранения получили два человека.