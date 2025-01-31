Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини

Ольга Глущенко П'ятниця, 31 січня 2025, 02:54
Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, атакували 10 громад.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

Реклама:

Деталі: На Великописарівську громаду ворог здійснив скидання ВОГ з БпЛА, удари FPV-дронами – 14 вибухів.

На Білопільську громаду теж скинув ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.

Есманьську громаду атакував FPV-дроном, скинув 14 мін і ВОГ з БпЛА.

РЕКЛАМА:

По Хотінській громаді вдарили КАБ і FPV-дронами – 4 вибухи. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Юнаківську громаду окупанти атакували КАБ і FPV-дроном, 3 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 6 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, 8 вибухів.

На Білопільську громаду теж були скидання ВОГ з БпЛА, мінометний обстріл, удар FPV-дроном – 5 вибухів.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 2 вибухи.

На Путивльську громаду росіяни скинули 3 міни.

На Шалигинську громаду був скид ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.

Сумська областьвибухобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболГримнули дверима: "Динамо" перемогло "РФШ" в останньому матчі в Лізі Європи
На фронті від початку доби відбулось 125 бойових зіткнень – Генштаб
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
"Тези російської пропаганди": В МЗС України відповіли на заяву румунського політика
У ПАРЄ зрештою погодилися включити згадку про Путіна, але без використання слова "терорист"
Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину безпілотником: поранені двоє людей
Ворог атакував дев’ять громад Сумщини: поранені п’ятеро цивільних
Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти в Сумах і області
Останні новини
04:04
У російському Волгограді безпілотники атакували район НПЗ і нафтобази – ЗМІ
03:20
Біля Черкас пролунав вибух на тлі ворожої дронової атаки – ЗМІ
02:54
Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини
01:50
ЗМІ: Трамп заявив про запровадження мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю
01:00
ЄСПЛ визнав Італію відповідальною за токсичні відходи, які скидає мафія
00:34
DeepState: Сили оборони відновили позиції біля Удачного, ворог окупував Новоандріївку на Донеччині
00:03
футболГримнули дверима: "Динамо" перемогло "РФШ" в останньому матчі в Лізі Європи
23:53
Росіяни атакували Сумщину безпілотником: поранені двоє людей
23:39
Президент Панами заявив, що переговорів із США про право власності на канал не буде
23:10
В прокат виходить "Одного літа в Україні": що варто знати про фільм
Усі новини...
Реклама:
Реклама: