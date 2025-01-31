Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, атакували 10 громад.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: На Великописарівську громаду ворог здійснив скидання ВОГ з БпЛА, удари FPV-дронами – 14 вибухів.
На Білопільську громаду теж скинув ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.
Есманьську громаду атакував FPV-дроном, скинув 14 мін і ВОГ з БпЛА.
По Хотінській громаді вдарили КАБ і FPV-дронами – 4 вибухи. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.
Юнаківську громаду окупанти атакували КАБ і FPV-дроном, 3 вибухи.
У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 6 вибухів.
Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, 8 вибухів.
На Білопільську громаду теж були скидання ВОГ з БпЛА, мінометний обстріл, удар FPV-дроном – 5 вибухів.
По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 2 вибухи.
На Путивльську громаду росіяни скинули 3 міни.
На Шалигинську громаду був скид ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.