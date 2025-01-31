Росіяни вдарили по 10 громадах Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, атакували 10 громад.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: На Великописарівську громаду ворог здійснив скидання ВОГ з БпЛА, удари FPV-дронами – 14 вибухів.

На Білопільську громаду теж скинув ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.

Есманьську громаду атакував FPV-дроном, скинув 14 мін і ВОГ з БпЛА.

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По Хотінській громаді вдарили КАБ і FPV-дронами – 4 вибухи. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

Юнаківську громаду окупанти атакували КАБ і FPV-дроном, 3 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном і мінометний обстріл, 6 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, 8 вибухів.

На Білопільську громаду теж були скидання ВОГ з БпЛА, мінометний обстріл, удар FPV-дроном – 5 вибухів.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 2 вибухи.

На Путивльську громаду росіяни скинули 3 міни.

На Шалигинську громаду був скид ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.