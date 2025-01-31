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Россияне ударили по 10 громадам Сумщины

Ольга ГлущенкоПятница, 31 января 2025, 02:54
Россияне ударили по 10 громадам Сумщины
Разрушения после обстрелов РФ. Иллюстративное фото ОВА

За прошедший день россияне совершили 51 обстрел Сумской области, атаковали 10 общин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 68 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: На Великописаревскую громаду враг совершил сброс ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронами – 14 взрывов.

На Белопольскую громаду тоже сбросил ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.

Эсманьскую громаду атаковал FPV-дроном, сбросил 14 мин и ВОГ с БпЛА.

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По Хотинской громаде ударили КАБ и FPV-дронами – 4 взрыва. В результате удара поврежден автомобиль.

Юношескую громаду оккупанты атаковали КАБ и FPV-дроном, 3 взрыва.

В Краснопольской громаде зафиксирован удар FPV-дроном и минометный обстрел, 6 взрывов.

Середино-будскую громаду россияне атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ с БпЛА, 8 взрывов.

На Белопольскую громаду тоже были сброс ВОГ с БпЛА, минометный обстрел, удар FPV-дроном – 5 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из минометов, 2 взрыва.

На Путивльскую громаду россияне сбросили 3 мины.

На Шалыгинскую громаду был сброс ВОГ с БпЛА, 2 взрыва.

Сумская областьвзрывобстрел
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