ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів і 33 артсистеми за добу
П'ятниця, 31 січня 2025, 07:30
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1670 російських солдатів і понад 200 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 837 610 (+1 670) осіб,
- танків – 9 893 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 20 631 (+17) од,
- артилерійських систем – 22 445 (+33) од,
- РСЗВ – 1 265 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101) од,
- спеціальної техніки – 3 726 (+1) од.
Дані уточнюються.