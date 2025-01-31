Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів і 33 артсистеми за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 31 січня 2025, 07:30
ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів і 33 артсистеми за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще  1670 російських солдатів і понад 200 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 837 610 (+1 670) осіб,
  • танків – 9 893 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 20 631 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22 445 (+33) од,
  • РСЗВ – 1 265 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101) од,
  • спеціальної техніки – 3 726 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100%-ми митами, якщо вони створять власну валюту замість долара
відео, оновленоУ російському Волгограді безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
футболГримнули дверима: "Динамо" перемогло "РФШ" в останньому матчі в Лізі Європи
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
"Тези російської пропаганди": В МЗС України відповіли на заяву румунського політика
Усі новини...
Росія
У Росії заявили про атаку майже пів сотні БпЛА на сім регіонів Федерації
Критерій перемоги
У російському Волгограді безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
Останні новини
08:43
Кличко заявив, що уламки БпЛА пошкодили квартиру в Києві, у КМВА кажуть – не підтвердилось
08:38
46% данців бачать у США загрозу через зазіхання Трампа на Гренландію
08:34
Армія РФ продовжує штурмувати українські позиції: найбільше атак на Покровському напрямку – Генштаб
08:30
Лідерка АдН" накинулась на Меркель через критику голосування за ініціативу щодо міграції
08:10
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100%-ми митами, якщо вони створять власну валюту замість долара
08:10
Критерій перемоги - Павло Казарін
07:37
Глава МЗС Фінляндії про пошкодження кабелів: не можемо впевнено сказати, чи було це навмисне
07:30
ЗСУ відмінусували 1 670 окупантів і 33 артсистеми за добу
07:18
В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
06:48
У Росії заявили про атаку майже пів сотні БпЛА на сім регіонів Федерації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: