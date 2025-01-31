ВСУ отминусовали 1 670 оккупантов и 33 артсистемы за сутки
Пятница, 31 января 2025, 07:30
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1670 российских солдат и более 200 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 837 610 (+1 670) человек,
- танков – 9 893 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 20 631 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 22 445 (+33) ед,
- РСЗО – 1 265 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 573 (+63) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 552 (+101) ед,
- специальной техники – 3 726 (+1) ед.
Данные уточняются.