Армія РФ продовжує штурмувати українські позиції: найбільше атак на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулось загалом 150 бойових зіткнень. Росіяни інтенсивно наступають на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (протягом 30 січня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного та 55 авіаційних ударів із застосуванням 1 ракети та 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6500 артилерійських обстрілів, з них 127 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2767 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку за минулу добу українські військові провели 1 бій із російськими загарбниками біля Липців.

На Куп’янському напрямку бійці ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни зосередили свої зусилля біля Копанок, Новолюбівки, балки Журавка, Ямполівки, Зеленої Долини, Тернів та Колодязів.

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Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції українських захисників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога біля Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники відбили 71 атаку. Ворог намагався прорватися біля Малинівки, Єлізаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Андріївки, Звірового, Проміня, Покровська, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Ясенового, Шевченка та Дачного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога. Біля Костянтинополя та Розливу окупанти 2 рази намагалися прорвати оборону.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 4 рази атакували біля Новополя та Новосілки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 7 атак загарбників.

На Курському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдали 17 авіаударів, скинули 22 керовані авіабомби, здійснили понад 360 артилерійських обстрілів, у тому числі 3 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

Росіяни продовжують обстрілювати з території РФ населені пункти Чернігівської та Сумської областей.