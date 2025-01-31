Армия РФ продолжает штурмовать украинские позиции: больше всего атак на Покровском направлении – Генштаб

За минувшие сутки на фронте состоялось всего 150 боевых столкновений. Россияне интенсивно наступают на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (в течение 30 января – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетный и 55 авиационных ударов с применением 1 ракеты и 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 6500 артиллерийских обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2767 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении за минувшие сутки украинские военные провели 1 бой с российскими захватчиками у Липцов.

На Купянском направлении бойцы ВСУ отбили 3 атаки противника у Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне сосредоточили свои усилия у Копанок, Новолюбовки, балки Журавка, Ямполовки, Зеленой Долины, Тернов и Колодязов.

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Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении оккупанты 9 раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 10 атак врага у Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские защитники отбили 71 атаку. Враг пытался прорваться возле Малиновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Андреевки, Звирово, Проминя, Покровска, Лисовки, Новоукраинки, Удачного, Ясенового, Шевченко и Дачного.

Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага. У Константинополя и Разлива оккупанты 2 раза пытались прорвать оборону.

На Гуляйпольском направлении россияне 4 раза атаковали у Новополя и Новоселки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили 7 атак захватчиков.

На Курском направлении произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 17 авиаударов, сбросили 22 управляемые авиабомбы, совершили более 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг не проводил наступательных действий.

Россияне продолжают обстреливать с территории РФ населенные пункты Черниговской и Сумской областей.