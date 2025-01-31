Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Протиповітряний бій 31 січня: ППО збила 59 безпілотників у 12 областях

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 січня 2025, 09:37
Протиповітряний бій 31 січня: ППО збила 59 безпілотників у 12 областях
Фото: МВС

У ніч на 31 січня 2025 року росіяни атакували Україну 102-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 59 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що безпілотникик атакували із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Реклама:
 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

РЕКЛАМА:

Повітряники зазначили, що чотири ворожі БпЛА ще знаходяться в повітрі, бойова робота триває.

ППОбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100%-ми митами, якщо вони створять власну валюту замість долара
відео, оновленоУ російському Волгограді безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
футболГримнули дверима: "Динамо" перемогло "РФШ" в останньому матчі в Лізі Європи
Трамп заявив, що в авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив
Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги еквівалентом $1,25 млрд
Усі новини...
ППО
"Саня збив!": Повітряні сили показали нічне полювання на російські дрони
Над Україною збили 37 російських дронів, але є і влучання – Повітряні сили
На Київщині сили ППО працювали по ворожих дронах
Останні новини
10:14
У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek
10:11
Нафта дорожчає після погроз Трампа запровадити мита для Мексики та Канади
10:03
Українські військові виснажені, а нестача кадрів загострюється – The Guardian
09:59
Держсекретар США про війну в Україні: Обидві сторони повинні поступитись
09:51
Француза, який 10 років організовував зґвалтування дружини, підозрюють у ще двох злочинах
09:51
Пентагон почав блокувати DeepSeek: працівники підключали свої комп’ютери до китайських серверів
09:37
інфографікаПротиповітряний бій 31 січня: ППО збила 59 безпілотників у 12 областях
09:20
S&P підвищило рейтинг "Укрзалізниці": ризик дефолту зменшився, але не зник
09:14
Німеччина збереже перевірки на кордонах
08:43
Кличко заявив, що уламки БпЛА пошкодили квартиру в Києві, у КМВА кажуть – не підтвердилось
Усі новини...
Реклама:
Реклама: