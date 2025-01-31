Протиповітряний бій 31 січня: ППО збила 59 безпілотників у 12 областях

У ніч на 31 січня 2025 року росіяни атакували Україну 102-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 59 дронів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що безпілотникик атакували із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Реклама:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 59-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

РЕКЛАМА:

Повітряники зазначили, що чотири ворожі БпЛА ще знаходяться в повітрі, бойова робота триває.