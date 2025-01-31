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Противовоздушный бой 31 января: ПВО сбила 59 беспилотников в 12 областях

Станислав ПогориловПятница, 31 января 2025, 09:37
Противовоздушный бой 31 января: ПВО сбила 59 беспилотников в 12 областях
Фото: МВС

В ночь на 31 января 2025 года россияне атаковали Украину 102-мя ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 59 дронов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что беспилотники атаковали с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и оккупированного Крыма.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 59-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

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Воздушники отметили, что четыре вражеских БпЛА еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

ПВОбеспилотникивойна
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