ССО прокоментували відвід військ КНДР на Курщині

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що в Курській області РФ приблизно три тижні не відмічається присутність північнокорейських військ.

Джерело: речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти".

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Що передувало: Американське видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат.

Видання з посиланням на американські офіційні особи пише, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним. За їхніми словами, не виключено, що північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

В листопаді 2024 року до Росії прибуло 11 тисяч військових з Північної Кореї. За даними командувача ЗСУ Олександра Сирського, їхня чисельність за 3 місяці скоротилася вдвічі.