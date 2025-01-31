Солдатів КНДР відвели з лінії фронту на Курщині через значні втрати – NYT

Північнокорейський солдат, якого взяли в полон у Курській області Росії. Скриншот з відео з Facebook президента Володимира Зеленського

Американське видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США написало, що військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Північнокорейські війська, направлені для підтримки російських сил, які намагаються відбити український наступ усередині кордонів Росії, не були помічені на фронті близько двох тижнів, повідомили офіційні особи після того, як попросили залишитися анонімними для обговорення чутливих військових і розвідувальних питань".

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Деталі: Зазначається, що у листопаді до Росії прибуло 11 тисяч військових з Північної Кореї. Але, за даними командувача ЗСУ Олександра Сирського, їхня чисельність за 3 місяці скоротилася вдвічі.

За словами неназваного українського чиновника, дезорганізація в лавах північнокорейців і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат.

Як зазначає видання з посиланням на джерела серед чиновників і військових, з моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були залишені напризволяще, просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити.

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"Багато солдатів є одними з найкраще навчених сил спеціальних операцій Північної Кореї, але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинці, відправляючи хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх косив сильний український вогонь", - йдеться у статті.

Видання з посиланням на американські офіційні особи пише, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним. За їхніми словами, не виключено, що північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

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