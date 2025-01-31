ССО прокомментировали отвод войск КНДР на Курщине

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в Курской области РФ примерно три недели не отмечается присутствие северокорейских войск.

Источник: спикер ССО полковник Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти".

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Что предшествовало: Американское издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц Украины и США написало, что военных КНДР, которые воюют на стороне России против Украины, вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли большие потери.

Издание со ссылкой на американские официальные лица пишет, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не окончательным. По их словам, не исключено, что северокорейцы могут вернуться после дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

В ноябре 2024 года в Россию прибыло 11 тысяч военных из Северной Кореи. По данным командующего ВСУ Александра Сырского, их численность за 3 месяца сократилась вдвое.