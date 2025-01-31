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Орбан знову пригрозив ЄС ветувати санкції проти РФ, якщо Україна не відновить транзит газу

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 31 січня 2025, 12:55
Орбан знову пригрозив ЄС ветувати санкції проти РФ, якщо Україна не відновить транзит газу
Угорський прем’єр Віктор Орбан. Фото з Facebook

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу. За словами Орбана, йому гарантували відновити транзит газу.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Орбана, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: В інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю він розповів, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.

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"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх", – сказав Орбан.

Передісторія:

  • 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту – було вирішено ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.
  • ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.
  • Глава диломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

ОрбанЄСгазРосія
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