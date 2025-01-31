Орбан знову пригрозив ЄС ветувати санкції проти РФ, якщо Україна не відновить транзит газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу. За словами Орбана, йому гарантували відновити транзит газу.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Орбана, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: В інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю він розповів, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.

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"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх", – сказав Орбан.

Передісторія: