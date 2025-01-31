Орбан снова пригрозил ЕС ветировать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа. По словам Орбана, ему гарантировали возобновить транзит газа.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Орбана, сообщает "Европейская правда"

Детали: В интервью венгерскому государственному радио в пятницу он рассказал, что на этой неделе Венгрия якобы получила от ЕС гарантию по восстановлению транзита через Украину.

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"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их", - сказал Орбан.

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