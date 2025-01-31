Орбан снова пригрозил ЕС ветировать санкции против РФ, если Украина не возобновит транзит газа
Пятница, 31 января 2025, 12:55
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа. По словам Орбана, ему гарантировали возобновить транзит газа.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Орбана, сообщает "Европейская правда"
Детали: В интервью венгерскому государственному радио в пятницу он рассказал, что на этой неделе Венгрия якобы получила от ЕС гарантию по восстановлению транзита через Украину.
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"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и прекратим их", - сказал Орбан.
Предыстория:
- 27 января ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту - было решено принять заявление с заверениями Венгрии о ее энергетической безопасности.
- СМИ сообщали, что Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продолжение экономических санкций против РФ.
- Глава диломатии ЕС Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.