Норвегія заарештувала судно з російським екіпажем через підозру в пошкодженні кабелю на Балтиці
Поліція Норвегії арештувала судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією в Балтійському морі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції
Деталі: Як зазначили норвезькі правоохоронці, судно було затримане на підставі юридичного запиту латвійської влади, а також судового рішення.
Затримане судно Silver Dania зареєстроване в Норвегії та належить норвезькій компанії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – росіяни.
Судно було затримано кораблем берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції близько 21:00 в четвер увечері.
У цей час судно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромсе.
Вранці у п’ятницю судно було доставлено в порт Тромсе.
Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів. Про справу була поінформована Служба безпеки поліції Норвегії (PST).
Що передувало:
- У центрі уваги розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю опинився балкер Vezhen, який пройшов поруч о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.
- Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт заарештованого судна.