Норвегія заарештувала судно з російським екіпажем через підозру в пошкодженні кабелю на Балтиці

Поліція Норвегії арештувала судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією в Балтійському морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву поліції

Деталі: Як зазначили норвезькі правоохоронці, судно було затримане на підставі юридичного запиту латвійської влади, а також судового рішення.

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Затримане судно Silver Dania зареєстроване в Норвегії та належить норвезькій компанії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – росіяни.

Судно було затримано кораблем берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції близько 21:00 в четвер увечері.

У цей час судно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромсе.

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Вранці у п’ятницю судно було доставлено в порт Тромсе.

Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів. Про справу була поінформована Служба безпеки поліції Норвегії (PST).

Що передувало: