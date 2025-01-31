Норвегия арестовала судно с российским экипажем по подозрению в повреждении кабеля на Балтике

Полиция Норвегии арестовала судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции

Детали: Как отметили норвежские правоохранители, судно было задержано на основании юридического запроса латвийских властей, а также судебного решения.

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Задержанное судно Silver Dania зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна – россияне.

Судно было задержано кораблем береговой охраны KV Bison в ходе операции под руководством полиции около 21:00 в четверг вечером.

В это время судно находилось в норвежской экономической зоне у побережья района Тромс.

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Утром в пятницу судно было доставлено в порт Тромсё.

Полиция проводит на судне операцию по обыску, допросам и сбору доказательств. О деле была проинформирована Служба безопасности полиции Норвегии (PST).

Что предшествовало: