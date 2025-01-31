Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на €200 млн

Финляндия передаст Украине 27-й пакет военной помощи на сумму почти 200 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Финляндии

Прямая речь министра обороны Финляндии Антти Хяккянена:

"Этот пакет стоимостью почти 200 млн евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы предоставляем именно ту поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на фронте.

Нельзя ослаблять хватку, а наоборот – именно сейчас поддержка должна быть еще более усилена. На этой неделе я обсуждал это с моими североевропейскими коллегами, и все придерживаются той же линии. Военная помощь поддерживает право независимых наций на существование и защищает человеческие жизни в Украине".

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Детали:

Решение о новом пакете помощи президент Финляндии принял 31 января 2025 года на основании предложения правительства.

По оценкам, замена средств, вошедших в этот пакет, обойдется Финляндии примерно в 198 млн евро. Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, на данный момент составляет 2,5 млрд евро.

Из оперативных соображений и в целях безопасной доставки помощи ведомство традиционно не предоставляет дополнительную информацию о конкретном содержании пакета, способе транспортировки или графике поставок.

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При предоставлении помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны Финляндии.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины – сейчас самый важный элемент этого процесса", – объяснил финский министр.

Предыстория: