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Умєров прибув з візитом до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 січня 2025, 16:37
Умєров прибув з візитом до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16
фото: МОУ

31 січня міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Нідерландів для переговорів із Рубеном Брекельмансом щодо безпекової співпраці у 2025 році та відвідає центр підготовки фахівців для F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони в Telegram

Деталі: Як проінформували в оборонному відомстві, головна мета візиту Умєрова до Брекельманса – узгодження планів безпекової співпраці на 2025 рік.

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Також очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.

Передісторія:

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  • Утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
  • Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.

Нідерланди
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