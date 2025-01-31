Умєров прибув з візитом до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16
П'ятниця, 31 січня 2025, 16:37
31 січня міністр оборони України Рустем Умєров прибув до Нідерландів для переговорів із Рубеном Брекельмансом щодо безпекової співпраці у 2025 році та відвідає центр підготовки фахівців для F-16.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міноборони в Telegram
Деталі: Як проінформували в оборонному відомстві, головна мета візиту Умєрова до Брекельманса – узгодження планів безпекової співпраці на 2025 рік.
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Також очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.
Передісторія:
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- Утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
- Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.