Умеров прибыл с визитом в Нидерланды, где посетит центр подготовки специалистов для F-16
Пятница, 31 января 2025, 16:37
31 января министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Нидерланды для переговоров с Рубеном Брекельмансом по безопасности сотрудничества в 2025 году и посетит центр подготовки специалистов для F-16.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны в Telegram
Детали: Как проинформировали в оборонном ведомстве, главная цель визита Умерова к Брекельмансу – согласование планов сотрудничества в сфере безопасности на 2025 год.
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Также глава украинского Минобороны посетит центр подготовки специалистов для истребителей F-16.
Предыстория:
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- Образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.
- Сейчас Киев получил две партии истребителей от Дании, а также часть обещанных F-16 от Нидерландов.