Умеров прибыл с визитом в Нидерланды, где посетит центр подготовки специалистов для F-16

31 января министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Нидерланды для переговоров с Рубеном Брекельмансом по безопасности сотрудничества в 2025 году и посетит центр подготовки специалистов для F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минобороны в Telegram

Детали: Как проинформировали в оборонном ведомстве, главная цель визита Умерова к Брекельмансу – согласование планов сотрудничества в сфере безопасности на 2025 год.

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Также глава украинского Минобороны посетит центр подготовки специалистов для истребителей F-16.

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