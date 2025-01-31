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Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 19:05
Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
F-16. фото з соцмереж президента Зеленського

Міністерство оборони Нідерландів візьме участь у підготовці 26 українців, які будуть обіймати посади так званих керівників екіпажу літаків F-16. 

Джерело: пресслужба оборонного відомства країни, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у Міноборони країни, навчання відбуватиметься на авіабазі і триватиме до кінця квітня. Де розташована ця авіабаза, не уточнюється.

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Повідомляється, що технічні фахівці несуть відповідальність за винищувачі перед вильотом і після повернення на базу. 

"Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти з шасі та паливних баків. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота", – розповіли у пресслужбі Міноборони Нідерландів.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16.

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31 січня міністр оборони Рустем Умєров прибув до Нідерландів для зустрічі зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом. Під час свого візиту до країни очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.

винищувачіНідерландиУкраїнаавіа
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