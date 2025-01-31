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Нидерланды помогут в подготовке более 20 украинцев для обслуживания F-16

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 31 января 2025, 19:05
Нидерланды помогут в подготовке более 20 украинцев для обслуживания F-16
F-16. фото из соцсетей президента Зеленского

Министерство обороны Нидерландов примет участие в подготовке 26 украинцев, которые будут занимать должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.

Источник: пресс-служба оборонного ведомства страны, "Европейская правда"

Детали: Как отметили в Минобороны страны, обучение будет проходить на авиабазе и продлится до конца апреля. Где расположена эта авиабаза, не уточняется.

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Сообщается, что технические специалисты несут ответственность за истребители перед вылетом и после возвращения на базу.

"Ответственность за окончательные проверки несут руководители бригад. После запуска и завершения всех проверок он или она вынимает предохранительные штифты из шасси и топливных баков. После этого F-16 может выйти из укрытия и взлететь. Даже после возвращения руководители экипажа принимают самолет у пилота", – рассказали в пресс-службе Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что Нидерланды выступили с инициативой способствовать обучению наземного персонала F-16.

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31 января министр обороны Рустем Умеров прибыл в Нидерланды для встречи со своим коллегой Рубеном Брекельмансом. Во время своего визита в страну глава украинского Минобороны посетит центр подготовки специалистов для истребителей F-16.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Сейчас Киев получил две партии истребителей от Дании, а также часть обещанных F-16 от Нидерландов.

истребителиНидерландыУкраинаавиа
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