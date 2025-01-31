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Защитники выбили вражескую штурмгруппу с предприятия в Торецке

Алена МазуренкоПятница, 31 января 2025, 18:57
Защитники выбили вражескую штурмгруппу с предприятия в Торецке
Торецьк. Фото: DeepstateMap

В Торецке защитники уничтожили вражескую штурмовую группу, которая прорвалась на территорию одного из предприятий города и засела в зданиях.

Источник: 100 отдельная механизированная бригада, "Хортицкий ветер"

Дословно: "На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов и засела в зданиях.

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"Выбивать" российских захватчиков выпало бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции "КОРД" (при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP).

Совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно. Группа оккупантов - уничтожена".

оккупациявойна
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