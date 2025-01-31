Росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині: постраждав 47-річний чоловік
П'ятниця, 31 січня 2025, 19:14
Російська армія 31 січня завдала ударів по двох районах Дніпропетровщини, у одній із громад постраждав чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Нікопольщина. Агресор атакував тамтешні міста та села майже два десятки разів. Для цього застосовував важку артилерію і БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
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Постраждав 47-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені кілька промислових підприємств, авто та причеп".
Деталі: Також у Синельниківському районі росіяни понівечили 5 приватних будинків, магазин та газогін. На щастя, загиблих і поранених немає.