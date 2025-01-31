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Россияне нанесли удары по Днепропетровской области: пострадал 47-летний мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 31 января 2025, 19:14
Россияне нанесли удары по Днепропетровской области: пострадал 47-летний мужчина
фото - днепропетровская ова

Российская армия 31 января нанесла удары по двум районам Днепропетровщины, в одной из общин пострадал мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Никопольщина. Агрессор атаковал местные города и села почти два десятка раз. Для этого применял тяжелую артиллерию и БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадам.

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Пострадал 47-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Повреждены несколько промышленных предприятий, авто и прицеп".

 
фото - днепропетровская ова

Детали: Также в Синельниковском районе россияне изуродовали 5 частных домов, магазин и газопровод. К счастью, погибших и раненых нет.

Днепропетровская областьвойна
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