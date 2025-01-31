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Унікальна розробка: в армії з'явилися дрони, які можуть нести 250-кілограмову авіабомбу і долати 2 тис. км

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 19:50
Унікальна розробка: в армії з'явилися дрони, які можуть нести 250-кілограмову авіабомбу і долати 2 тис. км
фото: СБС

У Силах безпілотних систем повідомили, що українські захисники використали унікальну розробку – дрон, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

Джерело: Сили безпілотних систем

Дослівно: "Ми бачимо, що дії Сил безпілотних систем привертають увагу як вітчизняних, так і закордонних інформаційних ресурсів.

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Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою".

Деталі: Відзначається, що російські пропагандисти постійно заявляють про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.

Також в СБС додали, що оператори 14 окремого полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів: "Таких місій уже десятки, і далі буде".

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Нагадаємо:

  • У ніч на 31 січня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони, завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області РФ.

безпілотникивійнаЗбройні сили
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