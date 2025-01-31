В ВСУ начали использовать дроны, которые могут нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать 2 тыс. км

В Силах беспилотных систем сообщили, что украинские защитники использовали уникальную разработку - дрон, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения.

Источник: Силы беспилотных систем

Дословно: "Мы видим, что действия Сил беспилотных систем привлекают внимание как отечественных, так и зарубежных информационных ресурсов.

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Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя".

Детали: Отмечается, что российские пропагандисты постоянно заявляют о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

Также в СБС добавили, что операторы 14 отдельного полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров: "Таких миссий уже десятки, и дальше будет".