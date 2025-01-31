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Зеленський провів Ставку про постачання у війська

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 січня 2025, 21:35
Зеленський провів Ставку про постачання у війська
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський 31 січня провів Ставку щодо постачання у військо, інвестиції в розробки роботизованих систем та кошти від партнерів на українську "оборонку".

Джерело: звернення Зеленського 31 січня

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є.

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Наша промисловість має потенціал. Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали. І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії".

Деталі: Також глава держави повідомив про  доповідь військових про ситуацію на фронті та  ситуацію з комплектування бригад. Зеленський анонсував нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів.

Зеленськийвійнаставка
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