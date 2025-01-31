Зеленский провел Ставку о поставках в войска

Президент Владимир Зеленский 31 января провел Ставку о поставках в войско, инвестициях в разработки роботизированных систем и средствах от партнеров на украинскую "оборонку".

Источник: обращение Зеленского 31 января

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Много докладов. О поставках в войска - это наше оружие, все закупки, контракты. Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставках и надо больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей. Больше заказов на дроны. Больше инвестиций в разработки роботизированных систем. И больше поставок базового оружия. Все необходимые поручения есть.

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Наша промышленность имеет потенциал. Страны, и в частности в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше вооруженное производство. И наши дипломаты имеют четкие задачи. Нам нужно, чтобы средства от партнеров на украинскую "оборонку" росли. И в частности, это должно быть KPI - ключевые показатели эффективности украинской дипломатии".

Детали: Также глава государства сообщил о докладе военных о ситуации на фронте и ситуации по комплектованию бригад. Зеленский анонсировал новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений.