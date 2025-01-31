Ракетный удар по Одессе: Среди людей, которые были в эпицентре удара, есть норвежские дипломаты

Среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января были норвежские дипломатические представители.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский

Прямая речь: "Российский ракетный удар по Одессе, по историческому центру города. Предварительно - баллистика. Абсолютно сознательный удар российских террористов.

Реклама:

К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители".

Что предшествовало: