Ракетный удар по Одессе: Среди людей, которые были в эпицентре удара, есть норвежские дипломаты
Пятница, 31 января 2025, 22:39
Среди людей, которые были в эпицентре российского ракетного удара по Одессе 31 января были норвежские дипломатические представители.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский
Прямая речь: "Российский ракетный удар по Одессе, по историческому центру города. Предварительно - баллистика. Абсолютно сознательный удар российских террористов.
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К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители".
Что предшествовало:
- Вечером пятницы в Одессе прогремели взрывы. Предварительно известно, что россияне нанесли удар баллистикой. От взрыва пострадал отель "Бристоль", пострадали три женщины.