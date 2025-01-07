Умєров призначив Кубракова своїм радником

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

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Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності".

Що передувало: 9 травня 2024 року парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Тоді, за словами джерел УП, питання щодо перепризначення Кубракова в уряд планували розглянути після готового поділу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У вересні Рада призначила ексочільника Київської ОДА і заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.

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