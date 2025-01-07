Лукашенко, який понад 30 років при владі, каже, що "не намагається силою втримати її"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після трьох десятиліть правління заявив, що не тримається за владу та готовий зробити все, щоб тихо й спокійно передати її новому поколінню.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА

Пряма мова: "Я не тримаюся за владу. Я зроблю все, щоб тихо й спокійно передати цю владу новому поколінню".

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Деталі: Також під час своєї промови в храмі Лукашенко висловив сподівання, що йому ще вдасться пожити за нової влади.

"Мої діти будуть жити. Я хочу бачити, як вони житимуть. Мої – це не лише мої діти. Мої діти – ось ці", – сказав він, вказуючи на дітей у церкві. – "Я хочу бачити, як вони житимуть. Це моя мета", – сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, те, що він "не намагається силою втримати владу" є його великою перевагою.

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Передісторія:

Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року.

Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.

У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.

Зокрема, вибори не визнали в ЄС. Україна також не вважала легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Довідково: 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними та справедливими на міжнародному рівні.

До попередніх виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.

Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.