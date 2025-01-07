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Лукашенко, який понад 30 років при владі, каже, що "не намагається силою втримати її"

Анастасія ПроцВівторок, 7 січня 2025, 14:40
Лукашенко, який понад 30 років при владі, каже, що не намагається силою втримати її
фото: БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після трьох десятиліть правління заявив, що не тримається за владу та готовий зробити все, щоб тихо й спокійно передати її новому поколінню.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство Білорусі БелТА

Пряма мова: "Я не тримаюся за владу. Я зроблю все, щоб тихо й спокійно передати цю владу новому поколінню".

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Деталі: Також під час своєї промови в храмі Лукашенко висловив сподівання, що йому ще вдасться пожити за нової влади. 

"Мої діти будуть жити. Я хочу бачити, як вони житимуть. Мої – це не лише мої діти. Мої діти – ось ці", – сказав він, вказуючи на дітей у церкві. – "Я хочу бачити, як вони житимуть. Це моя мета", – сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, те, що він "не намагається силою втримати владу" є його великою перевагою.

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Передісторія:

  • Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року. 
  • Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.
  • У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.
  • Зокрема, вибори не визнали в ЄС. Україна також не вважала легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Довідково: 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними та справедливими на міжнародному рівні. 

До попередніх виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.

Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.

ЛукашенкоБілорусь
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