У Білорусі призначили дату наступних виборів президента

Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року.



Джерело: державне білоруське видання БелТа

Деталі: Вибори призначили на 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили на засіданні Палати представників.

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Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія "готова до початку виборчої кампанії".

Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться невизнання цих виборів міжнародною спільнотою.

Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.

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У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.

Зокрема, вибори не визнали в ЄС. Україна також не вважала легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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