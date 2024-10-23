У Білорусі призначили дату наступних виборів президента
Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року.
Джерело: державне білоруське видання БелТа
Деталі: Вибори призначили на 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили на засіданні Палати представників.
Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія "готова до початку виборчої кампанії".
Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться невизнання цих виборів міжнародною спільнотою.
Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.
У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.
Зокрема, вибори не визнали в ЄС. Україна також не вважала легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Нагадаємо:
- 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- До попередніх виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
- Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.