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У Білорусі призначили дату наступних виборів президента

Альона Мазуренко Середа, 23 жовтня 2024, 11:44
У Білорусі призначили дату наступних виборів президента
Фото prometej.info

Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року. 

Джерело: державне білоруське видання БелТа

Деталі: Вибори призначили на 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили на засіданні Палати представників.

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Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія "готова до початку виборчої кампанії".

Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться невизнання цих виборів міжнародною спільнотою.

Попередні вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відзначилися наймасовішими протестами за всю історію країни. Частину затриманих досі утримують у білоруських в'язницях.

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У багатьох країнах світу не визнали результати виборів, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко, за версією ЦВК, отримав підтримку 80% виборців.

Зокрема, вибори не визнали в ЄС. Україна також не вважала легітимною "інавгурацію" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо:

  • 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • До попередніх виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
  • Лукашенко заявив, що з протестувальниками "панькатися, як в дитячому садку" не буде.

БілорусьвибориЛукашенко
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