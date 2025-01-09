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DeepState: Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 03:00
DeepState: Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області
мапа: DeepState

В ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового".

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Передісторія:

  • 7 січня Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.
  • 8 січня стало відомо про плани росіян штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від населеного пункту.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

Донецька областьокупаціявійна
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