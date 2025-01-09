Теракт у Дніпрі 14 грудня: затримали подружжя, яке виготовило вибухівку

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще двох фігурантів, які причетні до теракту в Дніпрі 14 грудня 2024 року.

Джерело: Нацпол, СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно НПУ: "Після затримання 37-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні теракту у центральному районі міста, правоохоронці встановили його спільників – чоловіка та дружину. Агентів РФ, причетних до терористичного акту, затримали".

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Деталі: Завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК 14 грудня минулого року.

Внаслідок події одна людина загинула, четверо людей дістали поранення, з них – двоє поліцейських.

Протягом кількох годин після теракту правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя Рубена Восканяна, якого підозрюють у виконанні теракту.

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Наразі затримали двох агентів країни-агресора, які діяли окремо від "виконавця" і зробили йому саморобний вибуховий пристрій (СВП), зазначають у спецслужбі.

Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина.

Під час пошуку "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб РФ, які згодом дистанційно завербували подружжя, повідомляють в СБУ.

За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений сховок.

Після цього фігуранти віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору.

Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину.

Після теракту подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися "заплутати сліди" і "залягти на дно".

Правоохоронці затримали обох зловмисників за новою адресою проживання. Під час обшуку у них було вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення СВП.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Наразі вони перебувають під вартою.

Слідчі дії тривають.

Передісторія: