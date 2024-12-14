Вибух у Дніпрі був терактом – ОВА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав терактом вибух у Дніпрі 14 грудня, внаслідок якого загинула людина й було поранено поліцейських.

Джерело: Лисак у Telegram

Деталі: Лисак також натякнув, що причетних до вибуху затримали.

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Пряма мова: "Дякую співробітникам СБУ, Національної поліції та всім, хто долучився до пошуку причетних до сьогоднішнього теракту в Дніпрі".

Що передувало: У центрі Дніпра в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських.

Передісторія:

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