Вибух у Дніпрі був терактом – ОВА
Субота, 14 грудня 2024, 21:17
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав терактом вибух у Дніпрі 14 грудня, внаслідок якого загинула людина й було поранено поліцейських.
Джерело: Лисак у Telegram
Деталі: Лисак також натякнув, що причетних до вибуху затримали.
Реклама:
Пряма мова: "Дякую співробітникам СБУ, Національної поліції та всім, хто долучився до пошуку причетних до сьогоднішнього теракту в Дніпрі".
Що передувало: У центрі Дніпра в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У Дніпровському районі столиці 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою, чоловік загинув на місці.
- Згодом у поліції заявляли про випадки диверсій проти українських силовиків, зокрема, з використанням вибухівок.