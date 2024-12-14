Теракт у Дніпрі 14 грудня: поліція та СБУ затримали підозрюваного, бачать російський слід
Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вчиненні теракту в центрі міста біля будівлі ТЦК та СП 14 грудня, внаслідок якого загинув чоловік і четверо людей отримали поранення.
Джерело: Нацполіція, СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: На тлі частішання диверсій проти українських силовиків, о 14:45 суботи стався вибух біля ТЦК та СП у центральному районі міста Дніпро. Внаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед яких – двоє поліцейських. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Правоохоронці зазначають, що, за попередньою інформацією, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.
Повідомляється, що в результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець (за даними джерел УП - чоловік на ім'я Рубен Восканян). За даними прокуратури, він заклав саморобний вибуховий пристрій.
Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії, зазначають в СБУ.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Що передувало: У центрі Дніпра в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав терактом вибух у Дніпрі 14 грудня.
Передісторія:
- У Дніпровському районі столиці 22 листопада в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою, чоловік загинув на місці.
- Згодом у поліції заявляли про випадки диверсій проти українських силовиків, зокрема, з використанням вибухівок.