Теракт у Дніпрі 14 грудня: поліція та СБУ затримали підозрюваного, бачать російський слід

Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у вчиненні теракту в центрі міста біля будівлі ТЦК та СП 14 грудня, внаслідок якого загинув чоловік і четверо людей отримали поранення.

Джерело: Нацполіція, СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На тлі частішання диверсій проти українських силовиків, о 14:45 суботи стався вибух біля ТЦК та СП у центральному районі міста Дніпро. Внаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед яких – двоє поліцейських. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя.

Реклама:

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Правоохоронці зазначають, що, за попередньою інформацією, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.

Повідомляється, що в результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець (за даними джерел УП - чоловік на ім'я Рубен Восканян). За даними прокуратури, він заклав саморобний вибуховий пристрій.

РЕКЛАМА:

фото сбу

Наразі фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії, зазначають в СБУ.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Що передувало: У центрі Дніпра в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого загинула людина, також є поранені, серед яких двоє поліцейських.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав терактом вибух у Дніпрі 14 грудня.

Передісторія: